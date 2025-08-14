８月１４日（木）のヒルナンデス！「友近の日本いい宿惚れる宿」「夏の東京ディズニーランド（R）の楽しみ方」「国民意識調査ビンゴ」
「友近の日本いい宿惚れる宿」
芸能界屈指の旅好き友近が、全国のお宿を徹底調査！
今回の舞台は、夏の観光スポット伊豆です。
＜出演者＞
友近
藤井隆
＜ご紹介した施設＞
【伊豆長岡温泉 ニュー八景園】
富士山が見える、絶景の天空露天風呂が魅力のホテル。
・スタンダードルーム １泊２食付き 1人 16,500円〜
※大人２名利用時（入湯税別）
※時期やプランによって料金は変動します
・スイートルーム（利久） １泊朝食付き 1人 19,800円〜
※大人２名利用時（入湯税別）
※時期やプランによって料金は変動します
今年７月にリニューアルした絶景スポットが人気の施設。
・ロープウエー当日券（往復）
大人３,５００円 小学生１,８００円 ３歳以上９００円
・絶景富士見の足湯
・足湯ビニールソックス １００円
・【かつらぎ茶寮】 プレミアムかき氷（マンゴー） １,８００円
※８月までの限定メニュー
・Blue Market！
・静岡牧之原茶 望 １,６２０円
・ウッドランドフェア ３,９００円
・お茶チョコ（玄米茶）５８０円
・碧テラス 富士山お茶漬け最中（4個入り）１,５８０円
【おおとり荘】
夏ならではのかき氷や手持ち花火も体験できるコスパ宿。
・日帰り温泉 １,４００円
※小学生以上平日午後４時〜午後１０時入店の場合
・和洋室 1泊朝食付き 1人 13,490円〜
※大人２名利用時（入湯税別）
※時期やプランによって料金は変動します
※値段などは全て放送時の情報です
「夏の東京ディズニーランド（R）の楽しみ方」
夏の暑さを爽快に過ごす！びしょ濡れショー＆アトラクションをご紹介！
びしょ濡れで楽しみたい方だけでなく、
濡れたくない方向けの涼しいお得な情報も！
【出演者】
生見愛瑠
田中美奈子
タイムマシーン3号 山本浩司
ACEes 浮所飛貴
【紹介した施設】
“びしょ濡れ”トゥーンタウン
アドベンチャーランド前
スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れMAX”
ベイマックスのハッピーライド
★8月1日（金）から午後７時以降はMrs.GREEN APPLEのみが流れる
※９月15日（月）まで開催
※予告なく内容の変更、中止の場合があります。
プラザパビリオン・レストラン
ベイマックスのミッション・クールダウン
※９月15日（月）まで開催
【紹介したグッズ】
光るバングル ベイマックス 1,800円
【紹介したフード】
クールダウンうどん（牛カルビ、エッグ、豆乳ポテトソース） 800円
いなりソーセージドッグ 600円
シェイブアイス（ストロベリー） 600円
シェイブアイス（ブルーシロップ＆マンゴー） 600円
※値段などは全て放送時の情報です
「国民意識調査ビンゴ」
場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…＜20代〜60代 男女に聞いた！特技がすごいと思う有名人＞
１位：速水もこみち
２位：工藤静香
３位：タモリ
４位：ヒロミ
５位：所ジョージ
６位：中川翔子
７位：森川葵
８位：さかなクン
９位：片岡鶴太郎
＜視聴者プレゼント＞
伊豆パノラマパーク「富士山羊羹 ニューサマーオレンジ味 １箱 １,５００円」
※値段などの情報は放送時のものです