「友近の日本いい宿惚れる宿」

芸能界屈指の旅好き友近が、全国のお宿を徹底調査！

今回の舞台は、夏の観光スポット伊豆です。



＜出演者＞

友近

藤井隆



＜ご紹介した施設＞

【伊豆長岡温泉 ニュー八景園】

富士山が見える、絶景の天空露天風呂が魅力のホテル。

・スタンダードルーム １泊２食付き 1人 16,500円〜

※大人２名利用時（入湯税別）

※時期やプランによって料金は変動します



・スイートルーム（利久） １泊朝食付き 1人 19,800円〜

※大人２名利用時（入湯税別）

※時期やプランによって料金は変動します





【伊豆パノラマパーク】今年７月にリニューアルした絶景スポットが人気の施設。・ロープウエー当日券（往復）大人３,５００円 小学生１,８００円 ３歳以上９００円・絶景富士見の足湯・足湯ビニールソックス １００円・【かつらぎ茶寮】 プレミアムかき氷（マンゴー） １,８００円※８月までの限定メニュー・Blue Market！・静岡牧之原茶 望 １,６２０円・ウッドランドフェア ３,９００円・お茶チョコ（玄米茶）５８０円・碧テラス 富士山お茶漬け最中（4個入り）１,５８０円【おおとり荘】夏ならではのかき氷や手持ち花火も体験できるコスパ宿。・日帰り温泉 １,４００円※小学生以上平日午後４時〜午後１０時入店の場合・和洋室 1泊朝食付き 1人 13,490円〜※大人２名利用時（入湯税別）※時期やプランによって料金は変動します※値段などは全て放送時の情報です「夏の東京ディズニーランド（R）の楽しみ方」夏の暑さを爽快に過ごす！びしょ濡れショー＆アトラクションをご紹介！びしょ濡れで楽しみたい方だけでなく、濡れたくない方向けの涼しいお得な情報も！【出演者】生見愛瑠田中美奈子タイムマシーン3号 山本浩司ACEes 浮所飛貴【紹介した施設】“びしょ濡れ”トゥーンタウンアドベンチャーランド前スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れMAX”ベイマックスのハッピーライド★8月1日（金）から午後７時以降はMrs.GREEN APPLEのみが流れる※９月15日（月）まで開催※予告なく内容の変更、中止の場合があります。プラザパビリオン・レストランベイマックスのミッション・クールダウン※９月15日（月）まで開催【紹介したグッズ】光るバングル ベイマックス 1,800円【紹介したフード】クールダウンうどん（牛カルビ、エッグ、豆乳ポテトソース） 800円いなりソーセージドッグ 600円シェイブアイス（ストロベリー） 600円シェイブアイス（ブルーシロップ＆マンゴー） 600円※値段などは全て放送時の情報です「国民意識調査ビンゴ」場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜60代 男女に聞いた！特技がすごいと思う有名人＞１位：速水もこみち２位：工藤静香３位：タモリ４位：ヒロミ５位：所ジョージ６位：中川翔子７位：森川葵８位：さかなクン９位：片岡鶴太郎＜視聴者プレゼント＞伊豆パノラマパーク「富士山羊羹 ニューサマーオレンジ味 １箱 １,５００円」※値段などの情報は放送時のものです