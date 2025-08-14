◆米大リーグ エンゼルス６―５ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースが１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦で逆転負けを喫して４連敗となった。同じロサンゼルスに本拠地を置く「フリーウェーシリーズ」では昨季から過去ワーストの７連敗。今季レギュラーシーズンで組まれた６試合は全敗となった。試合前に同率首位だったパドレスが勝ったため、１ゲーム差の２位に転落した。ドジャースが首位から陥落するのは４月２７日（同２８日）以来１０８日ぶりとなった。

大谷翔平投手（３１）は、「１番・投手、指名打者」でフル出場。投げては今季９度目の登板で最長で最多の４回１／３で８０球を投げ、５安打４失点、７奪三振と粘投した。打っては初回先頭の１打席目に右翼線への三塁打を放って先取点のホームを踏むなど４打数１安打１打点、１四球３三振。あと２アウトだった今季初勝利、今季２度目で自己最長に並ぶ５試合連続本塁打は逃した。

大谷はチームが苦しい状況となっていることについて「接戦でいいゲームというか、惜しいゲームが出来ている一方で、勝ちきれていない部分はみんなプレッシャーというか、焦りみたいなものがあると思う。あした休みを挟んで大事な試合（パドレスとの直接対決）が続くので、切り替えてしっかり集中したいと思いますね。負けが込むとやっぱりチームの雰囲気だったり、やりたいことがかみ合わない。みんなでミーティングをしながら工夫はしていますけど、なかなかそれが勝ちというか、結果につながっていないのかなと思います」と心境を明かした。