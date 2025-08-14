°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä°²½¤¬¿¼¹ï²½¡£ÅÝ»º·ï¿ô¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à
8·î14Æü¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤ÇµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤È»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä°²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Æ£°æ»á¡ÖÉÂ±¡¤ÏÄÙ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä°²½¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç¤Î¼Â¼ÁÌµÍø»Ò¡¦ÌµÃ´ÊÝÍ»»ñ¡Ê¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¡Ë¤¬½þ´Ô»þ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÖºÑ¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÝ»º·ï¿ô¤Ï2025Ç¯¾å´ü¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í»»ñ¤·¤¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê·Ï¤ÎÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡¢Ê¡»ã°åÎÅµ¡¹½¡ÊWAM¡Ë¤ÏÊÖºÑ¾ò·ï¤ÎÊÑ¹¹¤ä·Ð±Ä²þÁ±»Ù±ç¤òµÞ¤°¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¾å´ü¡Ê1～6·î¡Ë¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÅÝ»º¤Ï21·ï¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤«¤é3·ïÁý¤¨¡¢2009Ç¯¤Î26·ï°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤äÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò°ú¤¤º¤ë¤Ê¤«¡¢¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¤ÎÊÖºÑ¤¬½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ»º¤¹¤ëÉÂ±¡¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¤¬½þ´Ô»þ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÖºÑ¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÅÝ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Æ£°æ»á¡Ö¤Þ¤ºÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤È¡¢³µ¤·¤ÆÌ±´Ö¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»ÜÀß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÅÝ»º¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤ÊÏÃ¡£¶¡µëÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¡¢¤³¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢º£²óÅÝ»º¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥éー¥á¥ó²°¤È¤«¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤«¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎµëÎÁ¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¹ñ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤ÍÂ¿¤¤¤«¤é¤Í¡©¡¡Íè¤ë¿Í¤Ï¡£¤½¤·¤¿¤é¤â¤¦90%¤Ï¹ñ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£90%¸øÌ³°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡Ä¡×
Æ£°æ»á¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ÉÂ±¡¤¤¤Ä»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¡£·ò¹¯¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡·ò¹¯¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Á´°÷·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¡¢Ì±´Ö¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÏÁ´Éô¤¹¤°ÄÙ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¤Ï¤¡～¡×
Æ£°æ»á¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÉÂ±¡¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£ÄÙ¤ì¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡ØË½°ûË½¿©¤Ç¤â¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÆþ±¡¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉÂ±¡¤ÏÄÙ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡ÖÂ¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ï¤¤¡×
Æ£°æ»á¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏËýÀ´ü°åÎÅ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡£µÞÀ´ü°åÎÅ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µÞ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡©¡¡µÞÀ´ü°åÎÅ¤Ï¤Í¡£ËýÀ´ü°åÎÅ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÉÂ±¡¤ÏÄÙ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¤Ï¤¡ーー¡×
Æ£°æ»á¡Ö¸µ¡¹¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤ÎÉÂ±¡¤ÎÀÖ»úÎ¨¤Ã¤Æ4³äÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£È¾Ê¬¼å¤¬ÀÖ»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇÀÖ»ú¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉÔ·ò¹¯¥ì¥Ù¥ë¤è¤ê¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉÂ±¡¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¤¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¡¢ÉÂ±¡¡£¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤ËÀÖ»úÎ¨¤¬2³ä¤Þ¤Ç·ã¸º¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·Ã¤ß¤Î±«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤Ï¡£¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤¿ÀÖ»ú¤¬4～5³ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡×