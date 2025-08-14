アミファ、今期経常を60％下方修正

アミファ <7800> [東証Ｓ] が8月14日後場(14:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の経常損益(非連結)は1億4400万円の黒字(前年同期は1億0500万円の赤字)に浮上して着地した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の2億1000万円の黒字→8500万円の黒字(前期は2億8600万円の赤字)に59.5％下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常損益も従来予想の100万円の赤字→1億2600万円の赤字(前年同期は3億5600万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の経常損益は6700万円の赤字(前年同期は1億7500万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-9.5％→-3.8％に急改善した。



株探ニュース

