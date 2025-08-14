大阪・関西万博の会場（大阪市此花区）に直結する大阪メトロ中央線で１３日夜、電気系統のトラブルがあり、同線は１４日午前５時２５分までの約８時間にわたって一部運転を見合わせた。

日本国際博覧会協会（万博協会）などによると、約３万人が足止めされ、多くが会場内で一夜を明かした。３６人が体調不良で搬送されたが、いずれも軽症とみられる。

大阪メトロによると、１３日午後９時半頃、万博会場最寄りの夢洲（ゆめしま）駅の隣にあるコスモスクエア駅と大阪港駅間のトンネル内の送電用のレールで停電が発生。全線で運行を見合わせた。レールの継ぎ目部分に設置している延焼防止シートに鉄粉や水分が付着したことで絶縁機能が低下し、ショートしたのが原因という。１４日に記者会見した同社の堀元治・交通事業本部長は「長時間の運転見合わせで来場者らに多大なるご迷惑をおかけした」と謝罪した。

万博協会によると、１３日午後９時半時点で、万博会場内や周辺には約３万人がいた。万博協会はナショナルデーホールなど会場内の施設を開放。パビリオンにも受け入れを要請した。

大阪市消防局によると、１４日午前８時までに救急車４０台が出動し、気分不良や熱中症のような症状を訴える人ら３６人が搬送された。

万博協会は１４日、開場時間を通常より１時間遅い午前１０時に設定し、３０分前倒しの同９時半に開場した。