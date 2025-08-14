肉の旨みで最高美味！「ズッキーニの豚バラ巻き」バリエ

今が旬のズッキーニを使ってボリューム満点のメインおかずを作ってみませんか？ あっさりしたズッキーニを豚肉で巻くことで、とてもジューシーに仕上がります。

▼まずはシンプルに堪能

豚肉の旨みをズッキーニがしっかりキャッチ。素材のおいしさを堪能すべく、塩・こしょうのシンプル味で。



▼バルサミコ酢であっさりと

豚肉の脂が気になる方、必見。ソースにバルサミコ酢を加えることで、さっぱりとした仕上がりになります。



▼しょうが焼き風に

しょうがをきかせて、暑い日にも食欲そそる味つけに。お弁当おかずにもおすすめです。



▼ごはんが進むケチャップ味

お子さんも食べやすいケチャップ味。たれがしっかりからむので、ごはんのお供にぴったりです。







シンプルながらズッキーニや豚肉の旨みをしっかり感じられます。夏バテで食欲が落ちやすい今の時季におすすめ。ズッキーニの食べ方に悩んだら、ぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。