円全面高、ベッセント発言で日銀利上げ前倒しの観測が浮上　先走る市場　ドル円1円の下げ

リンクをコピーする みんなの感想は？

ベッセント発言受け、9月米大幅利下げ観測と日銀追加利上げ前倒しの観測が浮上している。



ベッセント米財務長官はFRBに対し150bp以上の利下げを要求、9月に50bpの利下げを皮切りに一連の利下げに踏み切るべきと主張。また、外国の中央銀行の政策を珍しく非難。日本の中央銀行はインフレ対策で後れを取っているとして利上げを促した。



東京時間は円全面高。日経平均が大幅反落して始まると同時に円買いが加速、ドル円は早朝高値147.42円付近から一時146.30円台まで1円も下げ、7月24日以来3週間ぶり安値をつけた。



今夜の米生産者物価指数とあすの小売売上高が弱い内容となれば、9月50bp利下げ期待は一段と高まるだろうが、慎重な性格のパウエル議長が大幅利下げに踏み切る可能性は低いだろう。

