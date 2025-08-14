⽇向坂46⾦村美玖＆⼩坂菜緒・⾼橋⽂哉・宮世琉弥ら「TGC 2025 A／W」出演者第7弾解禁
【モデルプレス＝2025/08/14】9月6日にさいたまスーパーアリーナにて開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」（以下、「TGC 2025 A／W」）より、出演者第7弾が解禁された。
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明
BLACKPINKや2NE1のプロデューサーであるTEDDY率いるTHE BLACK LABELから、初の多国籍5⼈組K-POPガールズグループとして、2024年9⽉6⽇にMEOW（ミヤオ）が鮮烈デビュー。鋭さと柔らかさを兼ね備えた“猫”のような魅⼒と個性が光り、韓国・アメリカ・⽇本出⾝メンバーが織りなす唯⼀無⼆のスタイルで、次世代グローバルアイコンとして熱い期待を集めている。今回、デビュー1周年の節⽬となる9⽉6⽇に開催されるTGCに初出演が決定。さらに、⽇本⼤型ファッションイベントでのライブは初めてという記念すべきステージとなる。出演に際し、MEOVVは「こんにちは、MEOVVです！東京ガールズコレクション20周年のステージに⽴てることを⼤変光栄に思っております。みなさんにお会いできることを楽しみにしています！」とコメントを寄せた。
メインモデルには、雑誌「ViVi」の専属モデルを務め、数々のファッションショーに引っ張りだこのアリアナさくら、抜群のスタイルと21歳とは思えないクールビューティーな雰囲気が⼈気を博し、数々の雑誌やファッションショーに出演、最近では2025年9⽉5⽇公開の映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」への出演など、⼥優としての幅も広げ続けている安⻫星来、2024年にデビュー5周年を迎えたガールズ・パフォーマンスグループ・Girls2（※「2」は二乗が正式表記）から、ファッションショーのステージにも多数出演経験があり、様々なブランドでモデルも務めている⼩川桜花。
アイドルグループ⽇向坂46から、9⽉17⽇発売の15thシングル「お願いバッハ！」でWセンターを務めることが話題となっている⾦村美玖と⼩坂菜緒、モデル・⼥優として活躍する⼀⽅、「yousti（ユースティー）」というアーティスト名でソロデビューを果たし、8⽉27⽇に1st mini Album「yousti」のリリースを控えている⼩林由依、⽇本テレビ「ZIP！」のリポーターや、雑誌「andGIRL」のレギュラーモデルなど、多岐にわたって活躍している鈴⽊ゆうか、デビューから程なくして⼤⼿企業のCM出演や雑誌の表紙を飾るなど、今後の活躍に期待を寄せられている椿、雑誌「Ray」の専属モデルを務める傍ら、アパレルプロデューサーとしても活躍している村瀬紗英が登場する。
さらに、ゲストにはNHK連続テレビ⼩説「あんぱん」への出演や、2026年1⽉30⽇公開のアニメーション映画「クスノキの番⼈」で⻑編アニメーション映画初主演を務める⾼橋⽂哉、2019年に俳優デビューを果たすと、若⼿の登⻯⾨とされるCMに抜擢され、映画「遺書、公開。」やドラマ「問題物件」など数々の話題作に出演しながら、アーティストとしても活躍の場を広げている宮世琉弥の出演が決定した。
また、チョコレートプラネットがMCを務めるTBS「THE神業チャレンジ」とのコラボ企画第2弾が決定。前回の「TGC 2025 S／S」で実施した第1弾では、3000⼈以上が投票に参加し盛況となったファッション対決が帰ってくる。今回の“神”は誰なのか？！ある芸能⼈が考案した複数のコーディネートの中から、“1番いいコーディネート”を来場者の投票で決定する。（modelpress編集部）
イベント名称：第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER （略称：マイナビ TGC 2025 A／W）
開催日時：2025年9月6日（土）開場12：00、開演14：00、終演21：00（予定）
会場：さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8）
メインモデル： 嵐莉菜、アリアナさくら、安⻫星来、池⽥エライザ、池⽥美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、⼩川桜花（Girls2／※「2」は二乗が正式表記）奥⽥彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、⾦村美玖（⽇向坂46）、⾹⾳、茅島みずき、川⼝ゆりな、河村ここあ、上坂樹⾥、⼩坂菜緒（⽇向坂46）、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々⽊久美、Shiho、⽩⽯まゆみ（SWEET STEADY）、鈴⽊ゆうか、せいら、⽴花琴未（CANDY TUNE）、⽥鍋梨々花、⽥村保乃（櫻坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、藤⽥ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈（櫻坂46）、⽮吹奈⼦、⼭崎天（櫻坂46／※「崎」は正式には「たつさき」）、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：あの、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、⼩宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、⾼橋⽂哉、高松アロハ（超特急／※「高」は正式には「はしごだか」）、綱啓永、とうあ、夏⽣⼤湖、NOA、野村康太、樋⼝幸平、本⽥響⽮、松本仁、丸⼭礼、⽔沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、⼭下幸輝 他 ※50⾳順
メインアーティスト：aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50⾳順
MC：EXIT、鷲⾒玲奈 ※50⾳順
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明
◆MEOW、TGC初出演決定
BLACKPINKや2NE1のプロデューサーであるTEDDY率いるTHE BLACK LABELから、初の多国籍5⼈組K-POPガールズグループとして、2024年9⽉6⽇にMEOW（ミヤオ）が鮮烈デビュー。鋭さと柔らかさを兼ね備えた“猫”のような魅⼒と個性が光り、韓国・アメリカ・⽇本出⾝メンバーが織りなす唯⼀無⼆のスタイルで、次世代グローバルアイコンとして熱い期待を集めている。今回、デビュー1周年の節⽬となる9⽉6⽇に開催されるTGCに初出演が決定。さらに、⽇本⼤型ファッションイベントでのライブは初めてという記念すべきステージとなる。出演に際し、MEOVVは「こんにちは、MEOVVです！東京ガールズコレクション20周年のステージに⽴てることを⼤変光栄に思っております。みなさんにお会いできることを楽しみにしています！」とコメントを寄せた。
◆日向坂46メンバーらメインモデルも追加発表
メインモデルには、雑誌「ViVi」の専属モデルを務め、数々のファッションショーに引っ張りだこのアリアナさくら、抜群のスタイルと21歳とは思えないクールビューティーな雰囲気が⼈気を博し、数々の雑誌やファッションショーに出演、最近では2025年9⽉5⽇公開の映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」への出演など、⼥優としての幅も広げ続けている安⻫星来、2024年にデビュー5周年を迎えたガールズ・パフォーマンスグループ・Girls2（※「2」は二乗が正式表記）から、ファッションショーのステージにも多数出演経験があり、様々なブランドでモデルも務めている⼩川桜花。
アイドルグループ⽇向坂46から、9⽉17⽇発売の15thシングル「お願いバッハ！」でWセンターを務めることが話題となっている⾦村美玖と⼩坂菜緒、モデル・⼥優として活躍する⼀⽅、「yousti（ユースティー）」というアーティスト名でソロデビューを果たし、8⽉27⽇に1st mini Album「yousti」のリリースを控えている⼩林由依、⽇本テレビ「ZIP！」のリポーターや、雑誌「andGIRL」のレギュラーモデルなど、多岐にわたって活躍している鈴⽊ゆうか、デビューから程なくして⼤⼿企業のCM出演や雑誌の表紙を飾るなど、今後の活躍に期待を寄せられている椿、雑誌「Ray」の専属モデルを務める傍ら、アパレルプロデューサーとしても活躍している村瀬紗英が登場する。
◆ゲストは高橋文哉・宮世琉弥
さらに、ゲストにはNHK連続テレビ⼩説「あんぱん」への出演や、2026年1⽉30⽇公開のアニメーション映画「クスノキの番⼈」で⻑編アニメーション映画初主演を務める⾼橋⽂哉、2019年に俳優デビューを果たすと、若⼿の登⻯⾨とされるCMに抜擢され、映画「遺書、公開。」やドラマ「問題物件」など数々の話題作に出演しながら、アーティストとしても活躍の場を広げている宮世琉弥の出演が決定した。
◆「THE神業チャレンジ」コラボ企画も
また、チョコレートプラネットがMCを務めるTBS「THE神業チャレンジ」とのコラボ企画第2弾が決定。前回の「TGC 2025 S／S」で実施した第1弾では、3000⼈以上が投票に参加し盛況となったファッション対決が帰ってくる。今回の“神”は誰なのか？！ある芸能⼈が考案した複数のコーディネートの中から、“1番いいコーディネート”を来場者の投票で決定する。（modelpress編集部）
◆「TGC 2025 A／W」開催概要
イベント名称：第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER （略称：マイナビ TGC 2025 A／W）
開催日時：2025年9月6日（土）開場12：00、開演14：00、終演21：00（予定）
会場：さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8）
メインモデル： 嵐莉菜、アリアナさくら、安⻫星来、池⽥エライザ、池⽥美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、⼩川桜花（Girls2／※「2」は二乗が正式表記）奥⽥彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、⾦村美玖（⽇向坂46）、⾹⾳、茅島みずき、川⼝ゆりな、河村ここあ、上坂樹⾥、⼩坂菜緒（⽇向坂46）、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々⽊久美、Shiho、⽩⽯まゆみ（SWEET STEADY）、鈴⽊ゆうか、せいら、⽴花琴未（CANDY TUNE）、⽥鍋梨々花、⽥村保乃（櫻坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、藤⽥ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈（櫻坂46）、⽮吹奈⼦、⼭崎天（櫻坂46／※「崎」は正式には「たつさき」）、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：あの、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、⼩宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、⾼橋⽂哉、高松アロハ（超特急／※「高」は正式には「はしごだか」）、綱啓永、とうあ、夏⽣⼤湖、NOA、野村康太、樋⼝幸平、本⽥響⽮、松本仁、丸⼭礼、⽔沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、⼭下幸輝 他 ※50⾳順
メインアーティスト：aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50⾳順
MC：EXIT、鷲⾒玲奈 ※50⾳順
【Not Sponsored 記事】