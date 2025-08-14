パリ在住・中村江里子アナ、変形トップスで美ウエスト＆背中際立つ「首や腕が攣りそうになりながらやっと着れた」
【モデルプレス＝2025/08/14】フリーアナウンサーでフランス・パリ在住の中村江里子が14日、自身のInstagramを更新。変形トップスを着こなしたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】中村江里子アナ、完璧美ボディ際立つ変形トップス姿
中村アナは「日本の仲良しファミリーが到着 アペリティフのあと、大好きなレストランへ」と友人との再会について報告。「トップスは首や腕が攣りそうになりながらやっと着れた」とコメントし、複雑な構造のグレーのセットアップを着用した姿を公開している。引き締まった腹筋と美しい背中のラインが印象的なスタイリッシュなコーディネートとなっている。
この投稿に、ファンからは「美腹筋すごい」「スタイル抜群」「おしゃれなトップス」「江里子さんじゃないと着こなせない」「チラ見せが素敵」「羨ましい体型」といったコメントが寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、パリに在住。1男2女の母親として、仲睦まじく生活する様子を日々アップしている。（modelpress編集部）
◆中村江里子、変形デザインのトップスで美ウエスト＆背中披露
