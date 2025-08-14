©️ABCテレビ

いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「夏はやっぱりスタミナメニュー」をテーマに、元気が出る食材を使ったレシピを日本料理のプロの先生に教わる。

今日のお悩みは「今月、待ちに待った推しのライブです！立ちっぱなし・叫びっぱなし・炎天下のフルコース！そんな私を支えてくれる最強スタミナ料理、どうか授けてください！」

そこで、「手羽のにんにく風味」「ニラと豚肉の炒飯」「つくねの照り焼き」を提案。

にんにくをきかせた照り焼きのたれと、小気味よい野菜の歯ごたえに「スタミナつきそう！」とDAIGOも感激した、ご飯にもよく合う１品を調理する。

