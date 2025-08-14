14時の日経平均は623円安の4万2651円、アドテストが129.66円押し下げ 14時の日経平均は623円安の4万2651円、アドテストが129.66円押し下げ

14日14時現在の日経平均株価は前日比623.43円（-1.44％）安の4万2651.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は433、値下がりは1129、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は129.66円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が96.43円、東エレク <8035>が52.17円、リクルート <6098>が41.23円、ＴＤＫ <6762>が32.41円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を88.13円押し上げている。次いでネクソン <3659>が16.14円、ニトリＨＤ <9843>が8.36円、信越化 <4063>が4.56円、エムスリー <2413>が4.54円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は銀行で、以下、電気・ガス、石油・石炭、水産・農林と続く。値下がり上位には機械、空運、卸売が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース

