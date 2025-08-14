森香澄が明かす“週刊誌”対策 外出デートは大学生以来なし「最初は…」
フリーアナウンサーの森香澄（30）が13日放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（深2：17）に出演。日ごろの週刊誌対策を明かした。
【写真】見つめ合う場面も…楽しそうにドライブデートするレインボー池田＆森香澄
この日は笑いコンビ・レインボーの池田直人とドライブデートを慣行。恋愛事情に会話が及ぶと、森は「外でデートすることが大学生以来ない」と話し、日ごろから週刊誌対策を行っていることを明かした。池田から「初デートは？」と問われると、「家」と即答した。
驚く池田に森は「これはちょっと、難しくて。1回個室挟む。その時は付き合ってないから、撮られても否定できる」と分析した。これには池田も「ご飯行きました。その店でバイバイ？」と再度質問したが、森は「うん、最初は」と答えた。
また恋愛観については「自分でもズルいと思っていて。好きかもって思っても絶対に自分からは言わないから、相手から待ち。だから前提、私のことをすごい好きでいてくれる人からしか選ばない」と打ち明け、「自分で言うのもなんだけど、意外と尽くすタイプだから振られない、あんまり」と自信を見せた。
