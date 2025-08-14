藤本美貴、きょう芸能界引退の同期・道重さゆみに“お疲れ様”「本当に寂しい気持ち」
元モーニング娘。でタレントの藤本美貴（40）が14日、都内で行われた『中央高等学院相談委員長就任式』に出席。きょうをもって芸能界を引退する、元モーニング娘。でモデルの道重さゆみ（36）について語った。
【集合カット】さすが3児の母！学生からの相談を受けた藤本美貴
きょう開催のソロ公演をもって芸能界を引退する同期の道重について、藤本は「やっぱり卒業で本当に寂しい気持ち」と本音を吐露しつつ、「しげさんらしい」とコメント。「プロだなっていうアイドル人生を歩んできた方なので。お疲れさまです！という気持ちです」と労わり、「今後のことはまだ聞いていないのでわからないですが、タイミングが合えば聞きたいなと思います」と語った。
藤本は、通信制高校のサポート校である中央高等学院の相談委員長に就任。イベントでは、現役の学生も壇上に登場し、藤本への相談会も実施した。
