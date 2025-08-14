◇第107回全国高校野球選手権第9日 2回戦 沖縄尚学3―0鳴門（2025年8月14日 甲子園）

沖縄尚学（沖縄）が、宜野座恵夢（3年）の投打にわたる活躍で、2年ぶりの3回戦に駒を進めた。

宜野座は、2回1死一塁から左中間適時二塁打で先制点を叩き出すと、9回1死満塁からは中前2点適時打。チームの全得点を叩き出した。

また、捕手としても、新垣有絃（2年）、末吉良丞（2年）を好リードで支え、完封リレーを完成。夏の沖縄勢初の2試合連続完封に貢献した。

試合後、宜野座は「この天候の中、2人の投手が粘って投げていたので9回に2打点をあげられたことはとてもうれしかった。捕手としては、きょうの試合は新垣有が初登板だったので1イニング1イニング丁寧にいこうという話をしていた。その面で先制点となる二塁打を打てたこともよかったです。タイムリーはいずれも甘く入った球を捉えられました」と笑顔。

相手の鳴門打線については「簡単に3アウトにならない。そして、2アウトからもチャンスをつくってくる粘りのあるチームでした」と振り返っていた。