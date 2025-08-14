Ä¹Ã«ÀîÃÒ¿¤¬¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Ø²ÃÆþ¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×
¡¡¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Ï8·î14Æü¡¢Ä¹Ã«ÀîÃÒ¿¤È2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ï¡¢183¥»¥ó¥Á82¥¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡¢Âó¿£Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢»°É©ÅÅµ¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¡Ê¸½Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¡£¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¥¿ー¥º¡Ê¸½¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë¤ÇB¥êー¥°³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡¢¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡¢Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¡¢Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤Ç¤â¥×¥ìー¡£2024－25¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´60»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ3.9ÆÀÅÀ1.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¡¢»åËþÀ¹¿ÍÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£B3¥êー¥°2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹£Â£Â¤È·ÀÌó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢Ä¹Ã«ÀîÃÒ¿¤Ç¤¹¡£»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»åËþÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÇ®¤¤¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤¥·ー¥º¥ó¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿·³ã¤Î°Ù¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹£Â£Â¤ÈÄ¹Ã«ÀîÃÒ¿¤Î¤´À¼±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ¹Ã«Àî¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ä¹Ã«ÀîÃÒ¿¤µ¤ó¤È¤Î2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤é¤¯B¥êー¥°¤Ë¤Æ³èÌö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤ë¡ÉÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¡É¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¡¢¡ØÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ù¤âÌ¥ÎÏ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¼ã¼ê¤Î¥Ï¥ÖÌò¤È¤·¤Æ¤Î¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤â´üÂÔ¡£¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤³Ä¹²¬¤Ç¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç³èÌö¤òµ§Ç°¡¦´üÂÔ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê»åËþÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·³ã¤Ï14Æü»þÅÀ¤Ç¥Ýー¥°·ò¡¢茺¹â¹¯ÌÀ¡¢ßÀÅÄµ®Î®ÇÏ¡¢Èõ¸ýÁóÀ¸¡¢Ä¹Èø¸÷µ±¡¢¥à¥È¥ó¥Ü¡¦¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨ー¥ë¡¢ÀîÂ¼ÂîÌé¡¢¸Þ½½Íò·½¡¢¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¢¥æー¥¸ー¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥×¥¹¡¢B.J.¥Þ¥Ã¥¯¤¬¥í¥¹¥¿ー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£