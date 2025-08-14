長野発の4ピースバンド ハッピーセットが、8月7日にZepp DiverCity(TOKYO)で行われた『マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』のファイナルステージで演奏した楽曲「決意表明」を配信リリース。あわせて同楽曲のMVが公開された。

昨年も挑戦した『閃光ライオット2024』では三次審査まで進出した同バンド。リベンジとなる今大会はファイナリストに選ばれたが、今大会で一次審査からファイナルステージまで披露し続けたのが同楽曲となる。

同楽曲は、多くの恋愛をテーマにした楽曲を作詞作曲しているゆゆうし（Gt）が制作した、自分のもとから去っていった者の幸せを願う、強い決意をロックに乗せたナンバーとなっている。前作のEPリリースから数多くのライブをこなし、ちゃん7（Vo/Gt）の歌唱にもパワフルさだけではなく説得力も加わっている。高校を卒業して、清楚系だったルックスも心機一転。長野県出身で軽音部をきっかけに結成されたハッピーセットが拠点としている長野だけではなく、東京での活動も多くなり、バンドとしても大きくなる決意を表明する一曲だ。

同楽曲のMVはアフガンRAY（HiVE inc.）が制作。ライブハウス育ちのバンドらしく、演奏シーンをメインに、“決意表明”を連想させる様々なギミックも盛り込まれ、最大の武器である“青春感”が最大限に表現されている。

ジャケットデザインはカメラマンの石川雄斗が担当。ロケーション、表情などすべてからこの夏を共に駆け抜けた想い、そしてバンドの決意が全面に表れた1枚だ。

＜ちゃん7（Vo/Gt） コメント＞

「決意表明」は、別れた相手を恨むでも忘れるでもなく、“幸せでいてほしい”と願い続ける気持ちを歌った曲。痛みや悲しみを受け止め、その思いをポジティブに捉えることで、ただの嫌な思い出にせず「それでもその時間は大事にしていいんだ」と、この曲で過去を肯定する事をできる人が増えてほしいなと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）