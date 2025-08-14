ぴあが後場上げ幅を拡大、第１四半期営業利益３．５倍で通期計画に対する進捗率は約７割 ぴあが後場上げ幅を拡大、第１四半期営業利益３．５倍で通期計画に対する進捗率は約７割

ぴあ<4337.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高１３６億６７００万円（前年同期比３３．１％増）、営業利益２３億５１００万円（同３．５倍）、純利益１５億６４００万円（同２．６倍）と大幅増益となり、通期計画に対する営業利益の進捗率が６９％に達したことが好感されている。



レディー・ガガやビリー・アイリッシュなどの来日アーティストの大規模公演や、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ、Ｖａｕｎｄｙなど人気アーティストの全国ツアーをはじめ、大型興行、大規模フェス、プロスポーツ、ミュージカル、レジャーなどのチケット販売が増加し、取扱高ベースでの売上高が８５０億円を超えて四半期として過去最高となった。また「大阪・関西万博」人気が追い風となり、チケット並びに出版物の販売も好調に推移した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高４７０億円（前期比３．６％増）、営業利益３４億円（同２９．０％増）、純利益２３億円（同４４．５％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS