¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¡×Ä¾¶á3Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤Îµð¿Í¡¦ÂçÀª¡¡ºå¿À¤È¤Î¡ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡É¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¡Åê¼ê¿Ø¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë»×¤¤Åº¤¨¤ë
µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼ê¿Ø¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¼ó°Ìºå¿À¤È¤Î¼¡Àï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü»þÅÀ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀªÅê¼ê¡£Á°²ó¥«¡¼¥É¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¡ÖÂç»ö¤ò¼è¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤«¤é¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂçÀªÅê¼ê¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤äÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤Ê¤É¤È¹Ô¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÏÍâ15Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¼ó°Ìºå¿À¤ÈÂÐÀï¡£ÂçÀªÅê¼ê¤â¼¡Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï¡Ö51¾¡51ÇÔ3Ê¬¤±¡×¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤È¤Ï12¥²¡¼¥àº¹¡£ºå¿À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯26¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¸þ¤±¡¢ÂçÀªÅê¼ê¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£