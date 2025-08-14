ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に先発し、４回１／３を投げ、５安打４失点、７三振無四球で勝敗は付かなかった。打者１９人に復帰後最多の８０球。最速は１００・７マイル（約１６２・１キロ）だった。打者では４打数１安打。チームは５―６で逆転負けして、４連敗を喫した。エンゼルス戦は６戦全敗だ。地区首位パドレスに１ゲームのリードを許した。

大歓声を浴び、エンゼル・スタジアムのマウンドに立ったのは右ヒジを痛めて途中降板した２０２３年８月２３日のレッズ戦以来、７２１日ぶりだ。先頭ネトへの初球は外角高めの９４・３マイル（約１５１・８キロ）のフォーシーム。「ストライク」がコールされた。フルカウントからの６球目、外角高めのスイーパーで空振り三振。続くシャヌエルはカウント２―１からの４球目、真ん中高めの９７・９マイル（約１５７・６キロ）のフォーシームで二ゴロに打ち取った。

３番・トラウトが打席に入ると客席のボルテージがＭＡＸに達した。お互いにアイコンタクト。全米の野球ファン注目の対決は２３年３月２１日のＷＢＣ決勝以来、８７６日ぶりだ。初球は内角高めの９７・６マイル（約１５７・１キロ）のフォーシームで「ストライク」。さらに４球続けてフォーシームでフルカウントからの６球目、内角の８６・８マイル（約１３９・７キロ）のスイーパーで見逃し三振を奪い、１６球で三者凡退で終えた。

自らの三塁打を足掛かりに３点を先制して迎えた２回は先頭ウォードにいきなり被弾。カウント２―１から真ん中やや低めの９７・３マイル（約１５６・６キロ）のフォーシームを捉えられ、右中間へ２９号ソロを運ばれた。続くモンカダは外角のスイーパーを左中間二塁打。アデルの中飛で三塁へ進まれるとレンヒーフォの右犠飛で２―３とされた。８番オハピーは外角低めのフォーシームで右飛に打ち取った。

３回は先頭テオドシアを２球で追い込んだ３球目、外角のスイーパーで空振り三振。ネトは真ん中のスイーパーで遊飛。続くシャヌエルは追い込んでからファウルで３球粘られたが、８球目の外角高めのスイーパーで空振り三振に仕留めた。

４回は先頭トラウトをカウント２―２からの５球目、外角低めの１００・７マイルのフォーシームで見逃し三振。二死後、モンカダをスライダーで空振り三振を奪うも暴投となり、振り逃げで出塁を許した。アデルを遊ゴロに仕留めて得点は許さなかった。

しかし、目標としていた５回。先頭レンヒーフォを外角低めのスプリットで空振り三振を奪うも、オハピーに痛烈なゴロで中前に運ばれた。さらにテオドシアに詰まりながら右前に落とされ、一死一、二塁。ネトに外角スイーパーを左翼線に運ばれ、２失点。５―４とされたところで無念の降板となった。

５回を投げ切ることはできなかったが、復帰後最多の８０球を投げ、７三振を奪って無四球。フォーシームの１００マイル越えは３球だったが平均球速９８・４マイル（約１５８・４キロ）は年平均を０・２マイル（約０・３キロ）上回った。イニングは伸びても５回に９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークするなど球速が落ちなかったことはプラスだ。

打者では初回先頭で右腕ヘンドリックスのフルカウントからの６球目、外角の８０・２マイル（約１２９キロ）のチェンジアップを捉えた。打球速度１０７・２マイル（約１７２・５キロ）の痛烈なライナーが右翼線を破ると快足を飛ばして三塁を陥れた。今季８本目の三塁打で、連続試合安打を今季最長の１２に伸ばした。ＭＬＢ公式サイトによれば、１９００年以降、先発投手が先頭打者で三塁打を放ったのは初だ。

２回無死一塁は空振り三振、４回一死一、二塁は四球、６回無死一塁は空振り三振、８回二死無走者は外角低めのフォーシームを自信を持って見逃すも判定はストライク。見逃し三振だった。

チームは勝ちパターンから一転、逆転負け。地区首位パドレスとは１ゲーム差が付いた。１日休養日を挟んで、１５日（同１６日）から本拠地で３連戦。両チームの勢いから見ると一気に引き離されかねない大ピンチだ。流れを変えられるのは大谷の特大弾しかない。