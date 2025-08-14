「全国高校野球選手権・２回戦、沖縄尚学３−０鳴門」（１４日、甲子園球場）

沖縄尚学に春夏通算２９勝目をもたらしたのは、宜野座恵夢捕手（３年）だった。

１回戦、金足農戦ではエース・末吉を完封に導く好リードを見せたものの、バットでは３打数無安打で「焦ってました」と臨んだこの試合。

しかし二回１死一塁で、先制の適時二塁打を左へ放ち「そこから楽に打席に立てるようになりました」と宜野座。

リードも冴える。この日の先発は新垣有。「初めてのマウンドで緊張があった」と見るや、低めに変化球を集めることに集中させ、持ち味を引き出す。

五回には鳴門の１番・野田の盗塁を見事に刺して、新垣有をさらに盛り立てた。六回からマウンドに上がった末吉も丁寧にリードして鳴門の攻撃を封じると、１−０で迎えた九回１死満塁では２点適時打を中前へ。

２試合連続完封勝利、そして３得点すべて自らのバットでたたき出した宜野座に、比嘉公也監督も「１００点」と評価。

幼少より阪神ファンで、宜野座キャンプに足繁く通い、甲子園でも小学時代４度、観戦したという宜野座。「いつかは阪神に」という夢もある。聖地での躍動も、必然かもしれない。