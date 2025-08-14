ミセス大森元貴「絵画」ビハインド映像公開！芸術作品として完成されていくまでの道のり

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■大森元貴の凄さをs**t kingzのkazukiが語る！

Mrs. GREEN APPLE大森元貴の3rdデジタルシングルのタイトル曲「絵画」のビハインド映像が公開された。

大森は現在、NHK連続テレビ小説『あんぱん』に、CM音楽や映画・テレビ・ラジオの劇音楽を多数手掛ける作曲家“いせたくや”役で出演しており、彼が作曲のかたわら意欲を燃やしたミュージカル『見上げてごらん夜の星を』を中心としたストーリーが展開中。

物語を動かす重要な役どころを好演し、役者としても大きな存在感を示している大森は、5月に約4年ぶりのソロ作品3rdデジタルシングル「絵画」をリリースし、10名のダンサーと作り上げる芸術的なダンスパフォーマンスで世の中を驚かせた。

「ミセスは交感神経で、ソロは副交感神経だと思っている」と語る大森が、本作「絵画」では、“どうしようもない惨めで哀れな私を綺麗に描いて飾っていてほしい、それを美しいものとして見ていてほしい”という切ないメッセージを繊細に表現している。

公開されたビハインド映像では、「絵画」が芸術作品として完成されていくまでの道のりが収められており、振り付けを手掛けたダンスパフォーマンスグループ・s**t kingz（シットキングス）のkazukiが語る大森のすごさや、緻密に積み重ねられる努力と、際限なく広がる表現力が垣間見られる。大森が持つ人間の深層に触れるようなナイーブな表現力が繊細な振り付けと重なり、何度も鑑賞することができる「絵画」というあらたな芸術作品が生み出されていった。

リリース情報

2025.05.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「絵画」

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/