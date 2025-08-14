ビイングＨＤ、上期経常は29％増益で上振れ着地、株式分割に伴い配当予想を修正

ビーイングホールディングス <9145> [東証Ｓ] が8月14日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比29.2％増の11.9億円に伸び、従来予想の10億円を上回って着地。

通期計画の25億円に対する進捗率は5年平均の39.7％を上回る47.6％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.9％減の13.1億円に減る計算になる。



同時に、9月30日割当の1→4の株式分割に伴い、今期の年間配当を従来計画の48円→25.5円(株式分割前換算では48円)に修正したが、実質配当は変わらない。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比5.3％増の6.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の7.8％→7.5％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

