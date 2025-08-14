ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 台風11号の接近に対策講じる 広東・福建両省 台風11号の接近に対策講じる 広東・福建両省 台風11号の接近に対策講じる 広東・福建両省 2025年8月14日 13時48分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、台風に備えて漁船をロープで固定する広東省汕頭市澄海区の漁民たち。（汕頭＝新華社配信／姚軍） 【新華社北京8月14日】中国の広東、福建両省は13日、接近する台風11号「ポードル」に対応するため、さまざまな対策を講じた。 １３日、暴風を避けるため港に戻った広東省汕頭市澄海区の漁船。（汕頭＝新華社配信／姚軍） １３日、台風の影響で臨時閉園となった福建省のアモイ園林植物園。（アモイ＝新華社配信／曾徳猛） １３日、台風の影響で臨時閉鎖された福建省のアモイ東渡フェリーターミナル。（アモイ＝新華社配信／曾徳猛） １３日、福建省アモイ市の高崎閩台中心漁港で巡回検査するアモイ市海洋・漁業総合法執行支隊の職員。（アモイ＝新華社配信／曾徳猛） １３日、台風に備えて福建省アモイ市の高崎閩台中心漁港に停泊する船舶。（アモイ＝新華社配信／曾徳猛） リンクをコピーする みんなの感想は？