「土下座しろ」…“暴露系”SNS投稿者に報復か　窓ガラスを割って男性宅に押し入り、電子レンジでスマホ破壊　男2人逮捕　東京・葛飾区

5月に、目出し帽をかぶり男性宅へ窓ガラスを割って侵入し、寝ていた男性の体を押さえてSNSのパスワードを聞き出し、土下座を強要したとされる。

また男2人は、被害者のスマホを電子レンジにかけて壊したとして、器物損壊の疑いも持たれている。

8月12日、東京・葛飾署でカメラがとらえたのは、眉間にしわを寄せ、にらみつけるような2人の男。

SNSで暴露系の投稿をしていた男性の家に侵入し、土下座を強要するなどの疑いで逮捕された茨木陽太容疑者（32）と小野航平容疑者（32）だ。

2人は2025年5月、目出し帽をかぶって被害男性の自宅の窓ガラスを割り、家の中に侵入すると、寝ていた男性の体を押さえつけるなどの暴行を加えた。

そのうえで、｢アカウントのパスワードを教えろ」、｢土下座しろ」と迫ると、男性が投稿した内容について、｢土下座」での謝罪を強要したという。

さらに、男性のスマートフォンを電子レンジに入れて、そのまま｢チン」した、器物損壊の疑いも持たれている。

警視庁によると、男2人はパスワードを強引に聞き出すと、SNSのアカウントを乗っ取っり、それまでの投稿は削除され、男性の個人情報がネット上にさらされたという。

警視庁は、2人の認否を明らかにしていない。

