可愛さ1000点でしょぉぉッ！？【3COINS】速攻ゲットしたい♡「リボン小物」

可愛らしさと華やかさを演出できるリボンは、いつの時代も乙女心をくすぐるモチーフかも。今回はそんなリボンが付いた小物を、【3COINS（スリーコインズ）】でピックアップしました。デイリーに使える帽子やヘアアクセなど、実用性が高いうえにどれも「可愛さ1000点」と言いたくなりそうなキュートな小物ばかりです。売り切れ前にぜひチェックしてください。

カジュアルに使えるデニム地のキャップ

【3COINS】「リボン刺繍キャップ」\550（税込）

カジュアルなコーデになじみそうな、デニム地のキャップ。フロントにはロゴと一緒にさり気なくリボンの刺繍が入っており、ひとさじの可愛らしさを演出しています。カジュアルコーデはもちろん、ガーリーなコーデのはずし役としても重宝しそうです。写真の濃いブルーのほか、大人っぽく決まりそうなブラックとフェミニンな雰囲気のライトブルーもラインナップ。

光沢のある生地が華やかなシュシュ

【3COINS】「フリルリボンシュシュ」\550（税込）

光沢のある生地や、繊細なレースが華やかなシュシュ。縁にレースと同系色の細いリボンがあしらわれており、高見えを狙えそうなエレガントなデザインに仕上がっています。大人っぽい落ち着いた雰囲気のツートーン配色なので、コーデを選ばずデイリーに活躍しそう。フェミニンな雰囲気の淡いグリーンと上品に決まりそうなアイボリーの2色展開。

ぷっくりしたリボンがキュートなビーチサンダル

【3COINS】「ビーチサンダル」\330（税込）

夏のレジャーに欠かせないビーチサンダルも、リボンモチーフなら一気に華やかな雰囲気にシフト。ぷくっと丸みを帯びたリボンの形がなんとも可愛らしく、シンプルな中に遊び心を感じさせるデザインです。控えめで上品な雰囲気なので、幅広いコーデに合わせられそう。アイボリーとピンクの2色展開で、足元を明るく演出してくれます。

小ぶりなリボンが上品なアクセントの傘

【3COINS】「《約230g》晴雨兼用折傘リボン」\1,650（税込）

一見するとシンプルな傘ですが、小ぶりなリボンがあしらわれたフェミニンなデザイン。傘を開くとぐるりと並ぶリボンが見えて、可愛さがぐっとアップします。持ち手はややツヤ消し加工がされたゴールドカラー。上品でスタイリッシュな雰囲気があり、さり気なく高見えを狙えそう。晴雨兼用、遮光・UV遮蔽ともに99%以上と、高い機能性も魅力です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S