Red Velvet・ジョイ、新ALを猫の視点で予告!?世界観が垣間見えるハイライトクリップ公開

ガールズグループRed Velvetのメンバー、ジョイが新しいソロアルバム『From JOY, with Love』のハイライトクリップを公開した。

【写真】「無防備な胸元」…ジョイ、ぎりぎり衣装

本日（8月14日）0時、ジョイはRed VelvetのYouTubeチャンネルなどを通じて、1stソロミニアルバムに収録された6曲の音源の一部が聴けるハイライトクリップを公開した。

街中を自由に歩き回る猫の視点によって、各曲の雰囲気に合う多彩な場面が繰り広げられ、良い反応を得ている。

特に、動画ではジョイが1人で作詞したポップダンス曲『Get Up And Dance』を皮切りに、フランスの感性のポップソング『La Vie En Bleu』、涼しい風が吹く夏を連想させるポップソング『Scent Of Green』の音源の一部を公開した。

（写真＝SMエンターテインメント）ジョイ

そして、叙情的な雰囲気のミディアムテンポバラード『Cuddle』、ジョイが作詞に参加したワルツのリズムを基盤にしたポップバラード『Unwritten Page』、そして爽やかなサマーソング『Love Splash』まで順に紹介し、彼女の唯一無二の音楽の世界を予告した。

また、ジョイは今回のアルバムのリリースに先立ち、8月7日からRed Velvetの公式SNSを通じて、茶目っ気たっぷりの「Playful Love」、友人たちとの「Friendship Love」、自身に向けた「Self Love」、ドキドキする「Romantic Love」と、4つの異なる恋の物語を表現したティザーイメージとムードクリップも相次いで公開し、熱い関心を集めた。

なお、ジョイの1stソロミニアルバム『From JOY, with Love』は来る8月18日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。