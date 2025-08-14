中川翔子、双子出産は計画帝王切開を予定 イケメン父の写真公開「ちょっとでも似てほしい」
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの中川翔子が8月14日、自身のInstagramを更新。双子の出産について計画帝王切開を予定していることを明かし、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子のイケメン父
中川は「双子なので計画帝王切開らしいのです」と出産方法について報告。「とはいえまだまだ1か月半以上あるんだけど、、近づいてきてどんどん怖くなってきました」などと率直な心境をつづっている。
また、「父の珍しい写真見かけました 血が入るならちょっとでも似てほしいなぁなんてね」とコメントし、1994年に亡くなった父で歌手の中川勝彦さん（享年32歳）の若い頃と思われる写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「お父様かっこいい」「男前なパパ」「お父様が守ってくれている」「頑張って」「応援してます」といったコメントが寄せられている。
中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、計画帝王切開で双子出産へ
