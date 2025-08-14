◇インターリーグ ドジャース5―6エンゼルス（2025年8月13日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては術後最多80球で4回1/3を5安打4失点、打っては4打数1安打だった。ただ、チームはまたしても救援陣が粘りきれず痛恨の逆転負けで4連敗を喫し、首位陥落となった。

逆転負け後、大谷は「接戦でいいゲームというか、惜しいゲームができている一方で勝ち切れてない部分は皆プレッシャーというか焦りみたいなのはあると思うので、また明日休み挟んで大事な試合が続くので切り替えてしっかり集中したい」と切り替えを強調した。

そして、首位陥落という事実に「負けがこむとチームの雰囲気、やりたいことが噛み合わなかったりするので、そこらへんは皆でミーティングしながら工夫してますけど、良い結果というか勝ちという結果につながっていない」と唇をかんだ。

この日、大谷は投げては術後最多となる80球で4回1/3を5安打4失点。打っては初回に三塁打を放ち4打数1安打だった。

チームは5―4で迎えた8回に救援陣がつかまって2点を奪われ、悔しい逆転負けで4連敗。ナ・リーグ西地区で同率首位に並んでいたパドレスがこの日、デーゲームで勝利していたため、敗れたドジャースは首位陥落となった。