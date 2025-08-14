鈴木紗理奈、“高身長”な15歳長男と2ショット「息子さん大きくなったね！」「男前に見える。背が高いね」 親子での北海道旅行を報告
タレントの鈴木紗理奈が14日、自身のインスタグラムを更新。「大好きな北海道の積丹へ!!今年も積丹ブルーは我々を待っていてくれました」と家族旅行に出かけたことを明かし、“高身長”な長男・リオトさん（15）との親子2ショットを公開した。
【写真】「大きくなったね！」「男前に見える」15歳・長男＆鈴木紗理奈の親子2ショット
北海道・積丹は「リオトが1番好きな遊び場所」だと紹介。投稿では「地元の漁師の方のおかげでカニもいくらもウニももうこれ以上食べられないほど食べ（贅沢すぎな）シュノーケルしてSUPしてバナボーしてウェイクボードしてもうこれ以上筋肉痛で無理!!っていうほど遊んだ」と充実感たっぷりにつづり、複数枚の写真をアップした。
リオトさんは、身長165センチの紗理奈よりもだいぶ背が高い様子。これまでにも度々、親子の写真を公開してきたが、リオトさんの成長ぶりを感じさせており、コメント欄には「まぁ、立派になられて」「息子さん大きくなったね！」「男前に見える。背が高いね」「素敵な親子です」との声が寄せられている。
紗理奈は、2008年12月にTELA-Cと結婚、10年2月に第1子となるリオトさんを出産した。TELA-Cとは、13年12月に離婚している。
