藤本美貴、辻希美の第5子出産祝福「やってほしいことあったら言って！」
タレントの藤本美貴（40）が14日、都内で行われた『中央高等学院相談委員長就任式』に出席。タレント・辻希美（38）が第5子次女を出産したことを祝福した。
【集合カット】さすが3児の母！学生からの相談を受けた藤本美貴
藤本は、辻の出産について「すばらしい。（モーニング娘。）OGのLINEでも触れましたし、湧いていました」と笑顔に。「5人（子どもが）いるので、すごい大変だと思うので、落ち着いたら会いに行かせて！とメールしました。やってほしいことあったら言って！って感じですね」とエールを送った。
藤本は、通信制高校のサポート校である中央高等学院の相談委員長に就任。イベントでは、現役の学生も壇上に登場し、藤本への相談会も実施した。
