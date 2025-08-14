ドジャースは13日（日本時間14日）、8月27日（同28日）のレッズ戦前にサッカーの米プロリーグMLSのロサンゼルスFCへ移籍した韓国代表FW孫興民（ソン・フンミン、33）がファーストピッチセレモニーを行うことを発表した。

孫興民は今月2日の会見でトットナム退団を発表。同7日にロサンゼルスFCが入団を発表した。情報筋によると移籍金はMLS史上最高額の約2600万ドル（約38億2200万円）と言われる。

ド軍では7日に公式Xで、チームに所属する金慧成（キム・へソン）とトミー・エドマンが孫興民へのお祝いメッセージを投稿。動画の中でキムは「まず、入団をお祝いします。サッカーが好きな1人としてソン・フンミン選手のファンだったが、同じLAでプレーすることができて光栄でうれしいです。LAでのサッカー人生を今後も応援します」と呼びかけ。

母が韓国人のエドマンも「LAに来たことを歓迎します。ソン・フンミン選手が来てLAが盛り上がる。ファンはあなたを愛するだろうし、あなたもここでの時間が好きになるだろう。ドジャース戦で会えることを期待しています」と英語でメッセージを送っていた。