FC町田ゼルビアの黒田剛監督（55）が14日、G大阪から新加入したイスラエル代表MFネタラヴィ（28）に期待を寄せた。

東京都町田市の三輪緑山ベースで非公開練習後の取材に応じ「ひと言で言うと、ボールの扱いが凄く上手だなというのが第一印象。体も絞れてる」と語った。

クラブが完全移籍で獲得したネタラヴィは司令塔型のボランチだ。23年にマッカビ・ハイファ（イスラエル）からG大阪に完全移籍で加入。パス精度や推進力も持ち味とし、今季はここまでリーグ18試合1得点だった。

既に練習合流しており、早期活躍が期待されるが「ガンバと町田で求めることの数や量、質が違うかもしれない。修正とか準備とか求められることがもしかしたら真逆かもしれないし、やってきたトレーニングも全く違うかもしれない」と指揮官。来月開幕のアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）やリーグ戦終盤の優勝争いへ「焦ることなく、彼が順応していくことを期待しながらいろんなことを要求していきたい」と見据えた。

◇ネタラヴィ 1996年8月25日生まれ、イスラエル出身の28歳。10年からマッカビ・ハイファの下部組織で育ち、15年にトップ昇格。主将を務めた20―21年シーズン、21―22年シーズンにはリーグ連覇を果たした。23年1月にJ史上初のイスラエル人選手としてG大阪に完全移籍。23年2月18日の柏戦でJ1デビュー。25年2月14日のリーグ開幕・C大阪戦でJ初得点。J1通算66試合1得点2アシスト。国際Aマッチ通算24試合出場。1メートル75、73キロ。利き足は右。