KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で最大12週間データ使い放題などの特典が当たる「povoガチャ」を開始した。期間は8月21日9時30分まで。

1回999円の「povoガチャ スーパー」と1回100円の「povoガチャ」の2つに参加できる。いずれかの特典が必ず当たる。ガチャを購入後、当選したデータトッピングはメールで即時配信される。

povoガチャ スーパーでは特賞に「データ使い放題（7日間）」12回分、1等に「データ使い放題（24時間）」10回分、2等に「データ使い放題（24時間）」4回分、3等に「データ使い放題（6時間）」4回分が当たる。

povoガチャでは、特賞に「3GB（30日間）」、1等に「データ使い放題（24時間）」、2等に「データ使い放題（3時間）」、3等に「1GB（24時間）」、4等には「0.5GB」（24時間）が当たる。

povoガチャ スーパー 賞 トッピング名 当選確率 利用期限 特賞 データ使い放題（7日間）12回分 1％ 12月19日 1等 データ使い放題（24時間）10回分 2％ 9月30日 2等 データ使い放題（24時間）4回分 7％ 3等 データ使い放題（6時間）4回分 90％ povoガチャ 賞 トッピング名 当選確率 利用期限 特賞 3GB（30日間） 1％ 9月30日 1等 データ使い放題（24時間） 3％ 2等 データ使い放題（3時間） 6％ 3等 1GB（24時間） 10％ 4等 0.5GB（24時間） 80％