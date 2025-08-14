雨の日にスーパーで「半額のお寿司」が売れ残っていてビックリ！ いつも閉店近くに売り切れてるけど、“雨の日の客数”はどれだけ減るの？ データをもとに解説

雨の日はどれくらい来店者数が減る？

天気は、私たちの購買活動に少なからず影響を与えています。中でも雨の日は外出を控える人が増えるため、小売店では来客数の落ち込みが目立ちます。

株式会社ロコガイドの「梅雨の買い物」に関する調査によると、スーパーマーケットなどの企業の9割以上が「雨の日は来店客数が減る」と回答しています。

また、株式会社ロゴガイドが実施したユーザー向けアンケートでは、約6割が「雨の日の買い物は避ける」と答えています。

株式会社データワイズが提供する「天候別来訪者数算出機能」の分析結果でも、晴れの日に比べて雨の日の来訪者数が少ない傾向があるとされています。特に女性客は、雨の日には来店を控える可能性が高いことが分かりました。

このように、雨天時はスーパーマーケットへの客足が鈍りやすく、店内の動きにも変化が生まれやすい状況といえます。



雨の日の閉店間際にすしが残りやすい理由とは

スーパーで販売されるおすしは、基本的に即日消費が前提の商品です。売れ残ると廃棄となるリスクが高いため、閉店時間が近づくにつれて値引きが進みます。雨の日は来店者が少ないため、販売計画に対して購買数が伸びず、在庫が残りがちです。

特に、夜の時間帯は来客数がさらに減少するため、総菜やすしといった商品が棚に並んだままになるケースが目立ちます。また、「今日は買い置きで済ませよう」と考える家庭も増えるため、その日のうちに食べる商品は敬遠されやすくなります。

こうした条件が重なり、雨の日の夜には、すしの値引き販売が増えやすくなるのです。



雨の日に安くおすしを手に入れるための具体的な方法

雨の日におすしを安く購入するには、来店のタイミングと店舗の選び方が重要です。以下の3つの方法を意識すると、お得に買い物ができる確率が高まります。

1. 閉店の1～2時間前に来店する

多くのスーパーでは、この時間帯から総菜類の値引きが始まります。雨の日はさらに早まることがあるため、閉店時刻を逆算して訪れるとお得です。

2. 店舗ごとの値下げ傾向を把握しておく

同じチェーンであっても、割引の開始時間や品ぞろえは店舗によって異なります。複数のスーパーを比較して傾向をつかんでおきましょう。

3. 都心部や駅チカの中型スーパーを狙う

徒歩や自転車で来店する人が多い店舗は、雨の日に客足が大きく減ります。その分、値引きされる商品が多くなる傾向があります。

これらの工夫を実践すると、雨の日でも効率的にお得な買い物ができるでしょう。



雨の日は買い物のチャンスになる？ お得に購入するための考え方

雨の日の買い物は「面倒」と思われがちですが、実はお得な商品に出会いやすいタイミングでもあります。来店客数が減ることによって売れ残りが生じやすくなり、その分値下げされる可能性が高まります。

実際に、株式会社ロコガイドの「梅雨の買い物」に関する調査では、雨の日でも買い物に行きたくなるサービスとして「雨の日限定セール」69.1％、「雨の日限定クーポン」65.7％、「雨の日限定ポイント付与」56.7％との結果が出ています。

天候という一見ネガティブな要素を、賢い買い物チャンスに変える視点を持つことで、日常の支出を抑えることにもつながるでしょう。



出典

株式会社くふうカンパニーホールディングス 「梅雨の買い物」調査（PR TIMES）

株式会社データワイズ 新機能「天候別来訪者数算出機能」で出来るコトとは？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー