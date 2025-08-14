タレントのホラン千秋（36）が、13日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）にゲスト出演。うんざりしていることを語った。

ホランは今年3月、TBS系報道番組「Nスタ」のキャスターを卒業。言いにくい本音を伝えるコーナーで「夕方のニュースをやめてから、いろんな場所で『選挙に出るんでしょ？』と言われることに嫌気がさしている」と紹介された。

ホランは「Nスタ」卒業に関する周囲の反応について「帯（番組）をやめるってすごいことというか、一大事なので。みんな『何かがなきゃやめないだろう』と思ってる」と苦笑い。「散々、結婚か妊娠か女優か、はたまた選挙かと言われたけど、別にどれでもない」と改めて説明した。

それでも「またまた、何かあるんでしょ？1カ月後ぐらいに発表どうせされるんでしょ？」と勘ぐられるといい、「本当にないんです」とへきえきした。

続けて「3カ月がたった今、本当何もないので。『こいつ本当に何もなくてやめたんだ』っていう空気が」と居心地が悪い様子。「都議選も出ないし、参院選も出なかったし。選挙出るやつがまず金髪にしないから！」と強調していた。