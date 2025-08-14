転勤で“東京”に引っ越したら「夏休み1ヶ月半」で驚き！ 札幌は「30日」くらいだったけど、“親の収入・働き方”はどう変わる？ 家計への影響をシミュレーション

夏休みなどの長期休暇はどうしている？ 仕事を調整する？

子どもが小学生の場合、長期休暇の間は、どちらかの保護者が仕事を一時的にセーブすることは珍しくありません。

具体的には、以下のような工夫が必要になることがあります。

●勤務時間の調整（時短勤務や在宅勤務）

●学童保育や民間のサマースクールの活用

●有給休暇の計画的取得

子どもの夏休みは楽しいイベントの時期である一方で、家庭のスケジュールや収入面にも大きな影響を与える可能性があります。



地域によって夏休みの長さが違う？ 東京都・札幌市・長野市・那覇市を比較

全国の公立小学校では、教育委員会の方針により夏休みの長さが異なります。2025年度（令和7年度）の主要都市における夏休み期間を図表1にまとめました。

図表1

地域 夏休みの期間 東京都（足立区） 7月19日～8月31日 札幌市 7月26日～8月24日 長野市 7月24日～8月25日 那覇市 7月19日～8月25日

筆者作成

同じ日本国内であっても、地域によって10日以上の日数の違いがあるケースもあります。



夏休み期間は収入にどのくらいの差が出る？

通常通りに働くことができないと考えられる夏休み期間。この期間は、収入にどのくらいの影響があるのでしょうか。計算してみましょう。

条件 ●状況：札幌から東京へ引っ越した

●通常勤務（夏休み以外）：平日5日間、1日8時間労働

●夏休み期間の勤務：平日5日間、1日4時間労働

●1ヶ月の労働日数：20日間

●賃金：1086円（北海道と東京の最低賃金の平均）

図表2

通常勤務 夏休み期間の勤務 収入の差 17万3760円 8万6880円 8万6880円

厚生労働省 地域別の全国一覧 より筆者作成

このように、通常通りに働いていた場合の収入が約17万3760円だったのに対し、夏休み期間は半日勤務に短縮することで約8万6880円に減少します。わずか1ヶ月の変化でも、家計にとっては無視できないでしょう。

これが7月下旬～8月末の約1.5ヶ月間にわたるとすれば、差額は合計で13万円超になる可能性もあります。

また、時給労働だけでなくフリーランスや個人事業主の場合も、子どもの在宅時間が増えることで作業時間が確保できず、結果として月の収益が減ってしまうケースもあります。

このような背景からも、夏休み期間中の働き方や収支の見直しは重要です。次の章では、子どもと保護者がどのように夏休みを過ごすべきなのか、対策と工夫について解説します。



夏休み中の子どもと保護者の過ごし方

夏休みは、子どもにとっては自由な時間が増える一方で、親にとっては「仕事との両立」という課題が発生します。

主な対応方法は、以下があげられます。

●学童保育を利用する（公立・民間）

●祖父母にサポートを依頼する

●市のイベントやサービスを利用する

●サマーキャンプや短期習い事を活用する

●有給休暇をずらして取得する

特に都市部では、民間学童の利用が一般的になっており、夜まで預かってくれるサービスもあります。ただし、費用は月額3～6万円程度と高額になりやすく、家計に影響を与える可能性も否定できません。

小学生の夏休みは、地域によって最大で2週間以上の差があります。特に転勤や引っ越しで新しい環境に移る際には、学校行事のスケジュールだけでなく、家庭内の働き方や収入計画についても見直すことが重要です。

働き方改革や柔軟な就労制度が進む中、長期休暇を乗り越えるための工夫は年々多様化しています。家計の負担と子どもの時間、どちらもバランスを取りながら過ごしていくために、今から準備しておくことが大切です。



