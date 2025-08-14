◇サーフィン ワールドサーフリーグ（WSL）チャンピオンシップツアー（CT）第11戦レクサスタヒチプロ最終日（2025年8月13日 フランス領ポリネシア・タヒチ）

プロ最高峰のチャンピオンシップツアーはレギュラーシーズンの最終戦が終了。男子で第10戦終了時で年間ランキング3位に付けていた五十嵐カノア（27）は7位に順位を下げ、上位5人で争うレクサスWSLファイナルフィジー（27日開幕、フィジー）進出を逃した。

今季は第5、8戦で2位、第6戦で3位に入るなど、好調を維持していた五十嵐。昨夏のパリ五輪の舞台だったタヒチでのレギュラーシーズン最終戦を残し、22年以来2度目のファイナル進出が有力視されていた。だが今大会は敗者復活戦で敗れ17位で終了。他の選手の結果次第では上位5人に残る可能性は十分にあったが、運命のいたずらで4つ順位を下げ、ファイナル圏外に追いやられた。

それでも日本の第一人者として、今季も世界のトップ争いを繰り広げた五十嵐。9月のワールドゲームズ（世界選手権に相当）は代表入りを辞退しており、英気を養って再び来季は世界一にチャレンジする。