「【公式】ガメラ生誕60周年プロジェクト」のXアカウントにて、「ガメラ2 レギオン襲来」永久保存化計画のクラウドファンディングを実施することが発表された。

本プロジェクトは、映画「ガメラ2 レギオン襲来」に登場するガメラを完全な形で蘇らせ、保存する内容となっており、8月25日よりクラウドファンディングサイト「うぶごえ」にて申込を開始する予定をしている。

今回は本プロジェクトの告知のみとなっており、詳細は後日公開を予定しているほか、平成ガメラ3部作、3体の復元を目指して実施する旨も伝えている。

(C)KADOKAWA NHFN/1996