ガメラ永久保存化計画始動！ 「ガメラ2 レギオン襲来」のガメラを蘇らせ、保存するプロジェクトがクラファンにて実施決定8月25日より受付開始
【「ガメラ2 レギオン襲来」永久保存化計画 クラウドファンディング】 実施期間：8月25日～9月29日
「【公式】ガメラ生誕60周年プロジェクト」のXアカウントにて、「ガメラ2 レギオン襲来」永久保存化計画のクラウドファンディングを実施することが発表された。
本プロジェクトは、映画「ガメラ2 レギオン襲来」に登場するガメラを完全な形で蘇らせ、保存する内容となっており、8月25日よりクラウドファンディングサイト「うぶごえ」にて申込を開始する予定をしている。
今回は本プロジェクトの告知のみとなっており、詳細は後日公開を予定しているほか、平成ガメラ3部作、3体の復元を目指して実施する旨も伝えている。
【#ガメラ 永久保存化プロジェクトが始動！ 】- 【公式】ガメラ生誕60周年プロジェクト (@gamera_info) August 13, 2025
『ガメラ2 レギオン襲来』のガメラを
完全な形で蘇らせ、保存する！
実施期間：2025年8月25日(月)～9月29日(月)
「うぶごえ」サイトにて
平成ガメラ3部作、3体の復元を目指して―。
続報は後日解禁！#2025ガメラ60th pic.twitter.com/WtkGk4HIT8
(C)KADOKAWA NHFN/1996