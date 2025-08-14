歌手の藤あや子さんが自身のブログとXで、外猫の「じゃこ天」くんを保護したことを報告しています。



藤さんはブログで「じゃこ天君」と書き出して「5月21日に初めて我が家のお庭に登場して以来」「ほとんど毎日ごはんを食べに来て」「爪研ぎハウスを外に置くとその上でお昼寝したり」「悠々自適な外猫生活をしておりました」と、我が物顔で庭に滞在する、キジトラ模様の「じゃこ天」くんの写真を投稿。









初めて会ってから3ヶ月弱経って、藤さんは「無事に保護出来たら」「大切な家族として迎え入れてくれる方に譲渡しようと思ってたのですが」「もうすっかり気持ちはうちの子になっちゃっていました」と、譲渡のつもりが “家族として迎え入れ” の気持ちになったとのこと。









藤さんは「じゃこ天君は我が家の新しい家族になりマルオレちゃんの弟分になりました！！」と宣言。「保護してすぐに病院に連れて行き血液検査してもらった結果」「猫感染症は陰性で去勢手術もしてもらいました」と、まずは医療的な手当を済ませたことを明かしています。





さらに藤さんは、慣らしのためのケージに乗った「じゃこ天」くんとの2ショットを投稿。「まだまだ慣れない環境に戸惑っている様子ですが」「家族として精一杯の愛情でじゃこ天君を見守りたいと思います」と決意を新たにしています。









藤さんはXでも「まだまだ怖がってますがごはんはしっかり食べてくれていて元気です」と「じゃこ天」くんの健康状態を綴りつつ、「あーーマルオレと仲良くなってくれる日が待ち遠しいーーー！！」と猫愛を溢れさせています。









【担当：芸能情報ステーション】