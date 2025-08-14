浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。

アジアツアー・広島での追加公演へ向け、ＳＮＳに綴りました。



浜崎あゆみさんは「広島TA、準備はおけーーーーー？」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、ピンクの衣装を身に着けた浜崎あゆみさんが、ライブのステージで、パフォーマンスをしている姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「やっぱりピンクの衣装似合ってます！あゆ可愛い過ぎる♥」・「待ってたよ、ずっと待ってた。この日が来るまで色んなことがあったけど、あゆに会える未来があったから頑張れた 一生に残る濃い時間を共に過ごそうね♥」・「ほんと1番ピンクが似合うね♥♥ 広島もa‐nationも楽しみ 楽しみがいっぱいでホント嬉しい」などの反響が寄せられています。









先日、浜崎あゆみさんは自身のインスタグラムに「いったんa-nationから頭を切り替え、、、国内追加公演の広島TAに会いに行く準備」「届くよう全力でいきます！」と綴り、リハーサル風景の写真をアップしていました。





浜崎あゆみさんは、アジアツアーの広島の追加公演を８月１６日（土）に控えていて、日々、リハーサル風景などをＳＮＳに投稿しています。







