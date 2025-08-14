１４日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５．８２ポイント（０．０６％）安の２５５９７．８５ポイントと４日ぶりに反落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１６．２７ポイント（０．１８％）高の９１６６．３２ポイントと３日続伸した。売買代金は１６２８億２９０万香港ドルに拡大している（１３日前場は１４３７億８５００万香港ドル）。

指標発表が警戒される流れ。中国ではあす１５日、７月の小売売上高や鉱工業生産、１〜７月の鉱工業生産や不動産投資などが公表される予定だ。いずれも前回から低下すると予想されている。融資下振れも逆風。前日引け後に公表された７月の中国金融統計では、人民元建て新規融資額が前年同月比で５００億人民元減少し、２００５年７月以来のマイナスとなった（市場予想は３０００億人民元の増加）。米長期金利の低下や、中国の政策に対する期待感などで、指数は高く始まったものの、上値は重く、前引けにかけてマイナスに転じている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が４．４％安、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が３．６％安、オンラインゲーム中国大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が３．３％安と下げが目立った。レノボの４〜６月期決算は利益が倍増し、売上高は過去最高を記録したものの、全体の粗利益率が低下し、業績の先行きが不安視されている。

セクター別では、自動車が安い。吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が２．５％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．０％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が１．８％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が１．３％ずつ下落した。

スマートフォン組立・部材の銘柄群もさえない。ＢＹＤエレクのほか、富智康集団（２０３８／ＨＫ）が１．７％安、高偉電子（１４１５／ＨＫ）が５．０％安、瑞声科技ＨＤ（２０１８／ＨＫ）が２．５％安、舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が１．６％安で前場取引を終えた。

建材・鉄鋼セクターも売られる。中国西部水泥（２２３３／ＨＫ）が３．０％安、華潤建材科技ＨＤ（１３１３／ＨＫ）が２．０％安、鞍鋼（３４７／ＨＫ）が３．０％安、馬鞍山鋼鉄（３２３／ＨＫ）が１．６％安で引けた。

半面、中国の保険セクターは高い。中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が５．１％、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が４．８％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）と中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）がそろって３．９％ずつ上昇した。

不動産セクターも物色される。華潤置地（１１０９／ＨＫ）が３．１％高、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．８％高、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が２．７％高、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が２．４％高と値を上げた。

他の個別株動向では、インターネットサービス中国大手の騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）が１．４％高。同社が前日引け後に公表した４〜６月期決算は、調整後利益が前年同期比で１０．０％増加し、市場予想を上回っている。

本土マーケットは４日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２０％高の３６９０．８８ポイントで前場取引を終了した。金融が高い。半導体、不動産、公益、医薬なども買われた。半面、自動車は安い。資源・素材、インフラ関連も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）