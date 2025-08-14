¡ÖÎÉ¤¤¾Æ¤­¿§¤Ç¤¹(¾Ð)¡×²Æ¤Î·ò¹¯Åª¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÁêÉð¼Óµ¨

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡Ö¤É¤ó¤É¤óÆü¾Æ¤±¡×²Æ¤é¤·¤¤È©¿§¤ÎÁêÉð

¡¡40ºÐ½÷Í¥¤¬²Æ¤é¤·¤¤Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö²Æ¤À¤Í¤¨¡£¤É¤ó¤É¤óÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ï¥¤¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´¿È¤¦¤Ã¤¹¤éÆü¾Æ¤±¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡£ENFOLD¤ÎÀÄ¤È¹õ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¤¦¤Ã¤¹¤é·ò¹¯Åª¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿ÁêÉð¼Óµ¨
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àaibu_saki¤è¤ê)
¤ªÈ©¤Ä¤ë¤Ä¤ë¡£Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¤âÈþÈ©¤Ï¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÉð¼Óµ¨
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àaibu_saki¤è¤ê)

¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡¼¡×¡ÖÎÉ¤¤¾Æ¤­¿§¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¡Ö¤µ¤­¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯Åª¤Ê»Ñ¤¬ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤­¡×¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÆü¾Æ¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡ª¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Æ¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£