¡ÖÎÉ¤¤¾Æ¤¿§¤Ç¤¹(¾Ð)¡×40ºÐ½÷Í¥à²ÆÈ©¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö»Ò°é¤Æ¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¤É¤ó¤É¤óÆü¾Æ¤±¡×²Æ¤é¤·¤¤È©¿§¤ÎÁêÉð
¡¡40ºÐ½÷Í¥¤¬²Æ¤é¤·¤¤Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤À¤Í¤¨¡£¤É¤ó¤É¤óÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ï¥¤¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´¿È¤¦¤Ã¤¹¤éÆü¾Æ¤±¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡£ENFOLD¤ÎÀÄ¤È¹õ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡¼¡×¡ÖÎÉ¤¤¾Æ¤¿§¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¡Ö¤µ¤¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯Åª¤Ê»Ñ¤¬ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¡×¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÆü¾Æ¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡ª¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Æ¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£