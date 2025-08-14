¥é¥È¥Ó¥¢¤ÈÆüËÜ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç ¸òÎ®¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Ð¥ë¥È´Û¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç³Ú¤·¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ð¥ë¥È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ê¥é¥È¥Ó¥¢¡¦¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¶¦Æ±½ÐÅ¸¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¡¦¥ê¥¬¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¥Þ¥ÍÄí±à¤È¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ó¥Ç¥ª¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍè´Û¼Ô¤Ï¥é¥È¥Ó¥¢¤Î¿Í¡¹¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥§¡¼¥ë¥Þ¥ÍÄí±à¤Ï¡¢¥ê¥¬¤Îµì»Ô³¹¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤Ç»ÔÌ±¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤³¤ËÂç¤¤ÊÈâ·¿¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÀßÃÖ¡£¥Ð¥ë¥È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥é¥È¥Ó¥¢¤ÎËüÇî±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢¥ê¥¬¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ó¥Ç¥ª¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ï¡¢8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éËüÇîÊÄËë¤Þ¤Ç¡¢Ëè½µÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å6»þ¡Á8»þ¡Ê¥é¥È¥Ó¥¢»þ´Ö¤Ç¤ÏÀµ¸á¡Á¸á¸å2»þ¡Ë¤Î´Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡13ÆüÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¤ÇÍÌ¾¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPaSaulei¡Ê¥Ñ¥µ¥¦¥ì¥¤¡Ë¡×¤¬¥é¥È¥Ó¥¢Ì±ÍØ¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ê¥¹¥¥ä¥¡Ë¡×¤ò²Î¤¤¡¢¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDzirnas¡Ê¥¸¥ë¥Ê¥¹¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÅÁÅýÉñÍÙ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥¬½Ð¿È¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¬¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¬¤¢¤êÍÌ¾¤Ê¥ô¥§¡¼¥ë¥Þ¥ÍÄí±à¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸òÎ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿½÷À¤Ï¡¢É×¤¬¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¥ê¥¬¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ´üÃæ¤Ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥Ç¥ª¤Ç²ñ¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
