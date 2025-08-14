¡Ö¤É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×à·ãÁé¤»á¸µµð¿Í53ºÐ¤ÎTV½Ð±é¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÂÎÄ´Âç¾æÉ×¡©¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ä¤Þ¤º
ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡µð¿ÍOB¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸µÌÚÂç²ð(53)¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÌÚ¤Ï9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥×¥íÌîµå¥È¡¼¥¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºOBÀï º£¤Ê¤é¥¢¥¦¥È¤ÊÀÎ¤Î¾ï¼±SP¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÅìÈø½¤¤µ¤ó¡¢Ä¹½÷¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÍý»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡Ö¤ª²Û»ÒÃç´Ö¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿µð¿Í»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦À¶¿åÎ´¹Ô¤µ¤ó¤È¤ª²Û»Ò¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤Þ¤¿10Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÂÎÄ´¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¡¢Áé¤»²á¤®¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¤É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ä¤´ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡©¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¾Ð´é²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤ ÂÄ¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£