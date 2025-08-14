Nikoんが、9月24日にリリースする2ndアルバム『fragile Report』のティザー映像をX（旧Twitter）にて公開した。

告知文言の中には、「前代未聞の封入特典アリ」とあるが、全貌に関しては「開けてからのお楽しみ！」とのことだ。

また、Nikoんは、8月17日にレーベル主催イベント『MAYDIE』に出演。8月27日には、渋谷CLUB QUATTROにて盟友 No Busesを迎えてツアー『RE:place public tour 2025』のファイナル公演を行う。

いずれの公演も、事前に『体調不良や性的被害への対策』が発表されており、来場者の心身の健全と安全より大切なものなど何1つないとして、各会場に十分なセキュリティ人員を配置して行う。

さらに、「開演前に配布されるSOSカードを掲げる」「スマートフォンのライトを灯す」「とにかく少しでも声を上げる」など、周囲に自身の状況を知らせやすくする手段をただ用意するだけでなく、運営側もそのサインを決して見逃がすことがないよう、そして迅速に対応できるよう、セキュリティ担当者全員に『迷うことなくライブを止める権利』を与えているという。加えて、来場者自身にもその権利があるとし、危機に面した当人だけでなく、周囲のあらゆる人々が「いつでも（自分たちの）演奏を止める権利がある」と訴えている。

＜Nikoんと運営による体調不良や性的被害などへの対策に関する共同声明（全文）＞

我々は、ライブハウスが好きです。でも、だからこそ、そこに危険が潜んでいることを残念ながら、よく知っています。

どうしても空気や水が足りなくなって、誰かが体調を損なってしまう。不特定多数が集まるがゆえに、性的加害を含む暴力が起こってしまう。ライブハウスは、必ずしも、健全で安全な場所とは言えません。

まず、最初にお伝えしておきたいことは、足を運んで下さる皆さまの心身の健全と安全より大切なものなど何1つ無いということです。正直、我々には、体調不良を予測することも、事前に痴漢を摘発することも、できません。

それでも、ステージに立つアーティストは、そこでビジネスを行う運営者は、きちんと責任を果たすべきです。

果たすべき責任とは、一体、何か？真剣に考えました。

完全には至らぬままですが、迅速で確実なリカバリーの提示こそ（ベストではありませんが）最低限、基本的な責任であるという考えに至りました。

体調不良や痴漢行為など、心身を脅かす不測の事態や危機が生じた時のために……

■ SOS信号を掲げるためのカードを配布する■ 十分なセキュリティ人員を配置する■ スマートフォンのライトを灯すことを推奨する■ 当人だけでなく周囲にも、声や手を上げる大切さを伝える

など、可能な限り多くの「助けを求めやすくする手段」をご提供・ご提案することは当然ですが、きっと、それだけじゃ、我々の自分勝手で、不十分で、もっと重要なのは、サインの受け手である運営側こそ、たとえ微かなサインでも決して見逃すことがないような、そして迅速に適切な対応ができるような体制を整えるべきだと考えました。

結果、セキュリティ担当者全員に「迷うことなく演奏を止める権利」を付与することにしました。もちろん、ご来場頂く皆さまも全員、その権利を有しています。

何か不測の事態や危機が生じた時、ステージに立つ人間が演奏を止め、もっとも状況を把握しやすい場所から、救助や対応の補助・指揮を行うことも、果たすべき責任に違いありません。

危機に面したご本人だけでなく、周囲のあらゆる方々が「いつでも演奏を止める権利」を行使しやすい空気の醸成に尽力します。演者とオーディエンス、ステージと客席、その間に、不要なボーダーラインを感じさせないことをお約束します。

これまで、音楽を愛するがゆえに演奏を止めることに躊躇や忖度が生じ、その結果、不条理がまかり通ってしまうような事態に遭遇してきました。言うまでもなく、それは、被害者の落ち度ではなく、運営側の寛容さと周到さの欠如です。

その日その時にしか現れず、二度と同じようには再生されないLIVEという生でリアルタイムなアートを共につくる仲間に対し、「エンパワーメント（権限委譲）」の精神で、接し合うことや助け合うことを、終始、大切にしていく所存です。

その上で、抑止力としてのセキュリティ整備、断固として不条理を許さないという警告など、姿勢と意志の徹底もしっかりと行って参ります。

守るための屈強さを備えることを、我々は、決して、差し控えません。

ご理解とご協力のほど、何卒、宜しくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）