イ・ジョンソク、9月に来日ファンミーティング開催決定 韓国ドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』出演で話題
韓国の俳優イ・ジョンソクが、来日ファンミーティング『2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With:Just Like This] in JAPAN』を9月28日に東京、9月30日に大阪にて開催することが決定した。
【動画】キスまちヒロインをじらす…ドキッとせずにはいられないイ・ジョンソク
日本でも韓国と同時配信された最新主演ドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』が最終回を迎え話題となっているイ・ジョンソク。ソウル公演を皮切りに、アジア7都市で開催されるファンミーティングツアーの一環として行われる本公演。ツアータイトル[With:Just Like This]は、自身のファンの愛称“With”への思いが込められている。
ファンへの愛情が深いことでも知られているイ・ジョンソクは、今年のファンミーティングでもWithと一緒に楽しい時間を過ごすため、企画段階から参加しさまざまなコーナーを準備しているという。
チケットは14日より既存会員に向けたFC1次先行受付がスタート。19日までにファンクラブに入会すると21日からスタートするFC2次先行に申し込むことができる。
■公演概要
『2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With:Just Like This] in JAPAN』
[東京公演]
日時：9月28日（日）午後5時開場／午後6時開演
会場：NHKホール
[大阪公演]
日時：9月30日（火）午後5時開場／午後6時開演
会場：グランキューブ大阪
