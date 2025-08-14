◇第107回全国高校野球選手権第9日 2回戦 鳴門0―3沖縄尚学（2025年8月14日 甲子園）

鳴門（徳島）は、零封負けを喫して9年ぶりの3回戦進出はならなかった。

試合後、岡田将和監督は「初回も含めてチャンスは何回かあったが、あと1本を打たせてもらえなかった。そこで投手力の層の厚さを感じた。相手の先発の新垣投手は真っすぐにはある程度、対応できると考えていましたが、スライダーの曲がりが大きくて対応できなかった」と敗因を語った。

今大会初登板となる辻侑成（2年）を先発させ、3回からエース・橋本朋来（3年）を登板させたことには「辻は、できるだけ長いイニングを投げてほしかったが、あとはもう橋本しかいなかった。ロングリリーフになったが、よく投げてくれた」とナインの健闘を称えていた。

打線は、初回に1死二、三塁の好機をつくったが、主軸が連続三振。4回2死一、二塁から三振で西村真翔（3年）が空振り三振に倒れた。6回2死一、二塁からは湊（2年）が二ゴロに打ち取られるなど、好機にあと一本が出なかった。

投げては、先発した甲子園初登板の背番号15の右腕・辻侑成は低めを丁寧につく投球で2回を1失点。3回からは、初戦の天理（奈良）戦で完投したエース・橋本朋来が登板。8回まで無安打無失点投球を続けたが、9回に4安打を集中されて2失点した。