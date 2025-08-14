◇MLB エンゼルス 6-5 ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)

ここまで3連敗中のドジャースは、エンゼルスとの1点差の攻防を落とし敗戦。この日勝利していたパドレスに首位の座を譲り渡すことになりました。この日、大谷翔平選手は『1番・投手兼DH』で出場。“二刀流”での古巣との初対戦に臨みました。

ドジャース打線は初回から猛攻。先頭で打席に向かった大谷選手の3塁打から好機をつかむと、続くベッツ選手のタイムリーで先制します。さらに1アウトからウィル・スミス選手に2ランが生まれ、3点リードとしました。

続くマウンドにあがった大谷選手は順調に2アウトまで持ち込むと、ここで打席に迎えたのは盟友トラウト選手。2023年のWBC決勝の最終打席以来となったこの対戦は、5球のストレートののち、6球目のスイーパーで見逃し三振を奪った大谷選手に軍配があがりました。

初回を三者凡退とした大谷選手でしたが、2回には先頭のテーラー・ウォード選手にソロHRを浴びます。さらに2アウト3塁のピンチでは、犠牲フライで1点差に迫られました。

それでも4回、ヒットと2四球で1アウト満塁の好機をつかんだドジャース打線。ムーキー・ベッツ選手のタイムリーや押し出しの四球で、再び3点のリードと突き放します。

そんな中、復帰後初となる5回のマウンドにもあがった大谷選手。試合前にロバーツ監督は「5イニングの登板」を示唆しており、その言葉通り今季最長のイニングに向かいます。しかし1アウトから連打を浴び、ランナー1、2塁のピンチ。ここでザカリー・ネト選手の2点タイムリーを浴び、大谷選手は無念の降板となりました。

その後も1点リードを守っていたドジャースでしたが、8回。ジャスティン・ロブレスキ投手の許した2つの四球などから2アウト満塁のピンチを招き、ローガン・オハピー選手の2点タイムリーを浴びます。これで逆転を許したドジャースは、9回のマウンドにあがった守護神ケンリー・ジャンセン投手の前に得点ならず、敗れました。