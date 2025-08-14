◆米大リーグ エンゼルス６―５ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースが１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦で逆転負けを喫して４連敗となった。同じロサンゼルスに本拠地を置く「フリーウェーシリーズ」では昨季から過去ワーストの７連敗。今季レギュラーシーズンで組まれた６試合は全敗となった。試合前に同率首位だったパドレスが勝ったため、１ゲーム差の２位に転落した。ドジャースが首位から陥落するのは４月２７日（同２８日）以来１０８日ぶりとなった。

大谷翔平投手（３１）は、「１番・投手、指名打者」でフル出場。投げては今季９度目の登板で最長で最多の４回１／３で８０球を投げ、５安打４失点、７奪三振と粘投した。打っては初回先頭の１打席目に右翼線への三塁打を放って先取点のホームを踏むなど４打数１安打、１四球３三振。あと２アウトだった今季初勝利、今季２度目で自己最長に並ぶ５試合連続本塁打は逃した。

今季９度目のマウンドに上がった大谷。古巣エンゼルス戦は初登板で、エンゼルスタジアムでの登板は、２３年８月２３日（同２４日）のレッズ戦以来７２１日ぶりだった。３点のリードをもらった１回裏は、先頭のネトから空振り三振を奪うと、２死走者なしでトラウトとも今季初対戦。空振り三振を奪った２３年３月２１日（同２２日）のＷＢＣ決勝以来８７６日ぶりの元同僚対決は、５球連続直球でフルカウントとなると、最後はストライクゾーンに入ったスイーパーに反応できず見逃し三振を奪った。

２回は先頭のウォードに直球を捉えられて右翼へ２９号ソロ。続くモンカダに左中間への二塁打を浴びると、１死三塁でレンヒーフォに右犠飛を許して１点差に迫られた。３回は２三振を奪って３者凡退。再び３点のリードとなった４回は先頭のトラウトからこの日最速１００・７マイル（約１６２・１キロ）の直球で見逃し三振を奪い、後続も抑えて得点を与えなかった。

４回終了時ですでに今季最多６２球だったが、５回も続投。先頭のレンヒーフォからは空振り三振を奪ったが、オハピー、テオドシオに連打を浴びて１死一、二塁のピンチを迎えると、ネトに左翼線へ２点適時二塁打を浴びて１点差に迫られて降板となった。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来７３５日ぶりとなる勝利投手の権利まであと２アウトで無念の降板。１死二塁とピンチは続いたが、２番手のバンダが抑えてリードは守った。

打っては初回先頭の１打席目に右翼線への三塁打。１２試合連続安打、８試合連続長打で出塁すると、続くベッツの左前適時打で先取点となるホームを踏み、さらにスミスの１５号２ランでリードを３点に広げた。２回無死一塁の２打席目は空振り三振に倒れたが、１点差に迫られた４回１死一、二塁の３打席目は四球を選んで出塁。ベッツの右前適時打とスミスの押し出し四球での２得点につなげた。降板直後の６回無死一塁の４打席目は空振り三振に倒れた。１点リードの８回２死走者なしの５打席目は、前日１２日（同１３日）に遊直で三重殺に打ち取らた左腕のバークに外角の直球で見逃し三振。際どい判定に思わず苦笑いを浮かべて何度も首をかしげた。

ドジャースが５―４で１点をリードした８回裏。ド軍は３番手左腕のロブレスキが先頭から２者連続四球を与えると、４番手右腕のエンリケスが２死満塁のピンチを迎え、オハピーに逆転の２点適時打を浴びて試合をひっくり返された。