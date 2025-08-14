【塩水漬けでカンタン副菜】青じその風味で箸休めにぴったりな「なすの和風サラダ」
【画像を見る】時短、簡単、ごはんに合う！さば缶を使った「なすのみそ炒め」
下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■爽やかな青じその風味で箸休めにぴったり
なすの和風サラダ
1人分 58kcal
塩分 1.3g
材料（2人分）
青じそのせん切り……3枚分
削りがつお……適量
A〈大きめのボウルに混ぜる〉
・塩……小さじ2
・水……2カップ
オリーブ油 しょうゆ
作り方
1 なすは2〜3mm厚さの輪切りにしてAのボウルに入れ、皿でおもしをする。約10分おき、水けを絞る。
2 器に盛ってしそを散らし、削りがつおをふる。オリーブ油小2、しょうゆ小さじ1/2を順に回しかける。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
料理／小林まさみ、撮影／郄杉 純
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』