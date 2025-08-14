なすの和風サラダ（料理・小林まさみ、撮影・郄杉 純）


【画像を見る】時短、簡単、ごはんに合う！さば缶を使った「なすのみそ炒め」

下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！

和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。

■爽やかな青じその風味で箸休めにぴったり

なすの和風サラダ

1人分　58kcal

塩分　1.3g

材料（2人分）

なす……2個

青じそのせん切り……3枚分

削りがつお……適量

A〈大きめのボウルに混ぜる〉

・塩……小さじ2

・水……2カップ

オリーブ油　しょうゆ

作り方

1　なすは2〜3mm厚さの輪切りにしてAのボウルに入れ、皿でおもしをする。約10分おき、水けを絞る。

2　器に盛ってしそを散らし、削りがつおをふる。オリーブ油小2、しょうゆ小さじ1/2を順に回しかける。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

料理／小林まさみ、撮影／郄杉 純

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』